Синоптик назвал регионы России, где ожидаются сильные снегопады

Сильные снегопады ожидаются на этой неделе в южных регионах России и на Дальнем Востоке. Об этом рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сильные осадки пройдут только в южных районах: это Кубань, это Северный Кавказ — послезавтра, это Крым — сегодня и завтра», — предупредил синоптик, добавив, что снегопадов можно также ждать и на Дальнем Востоке.

По российским регионам идет циклон западного происхождения и особенно сильных снегопадов ждать не стоит, отметил Шувалов. По его словам, снегопады «ограничатся сегодняшним днем» в зоне от Смоленска до Владимира и от Ярославля до Орла. Амурской области 28 февраля грозит очередной монгольский циклон, а в Южно-Курильске ожидается до двух третей месячной нормы осадков, преимущественно в виде дождя, сообщил метеоролог.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал на 24 февраля циклонический вихрь в Центральной России. Синоптик же центра «Метео» Александр Ильин отметил, что снегопад не дотянет до рекорда.

