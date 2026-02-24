Пропавшую свердловскую школьницу после ночи на кладбище нашли идущей по трассе

Школьница из Свердловской области попала в полицию после того, как провела ночь на кладбище. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в Верхней Пышме. Во время патрулирования сотрудники заметили замерзшую девочку, которая шла вдоль дороги. При этом она была легко одета, взрослых рядом не было.

Ее отвезли в отделение, отогрели и напоили чаем. Несовершеннолетняя рассказала, что была на кладбище. Там она заснула около плиты бабушки и так провела всю ночь. В этот момент в городе была минусовая температура. Утром она отправилась домой, по пути ее и заметили.

«Врачи осмотрели девочку – несмотря на многочасовое пребывание на холоде, серьезного переохлаждения удалось избежать, в госпитализации она не нуждалась», – сообщается в публикации.

Полицейские связались с родителями. Выяснилось, они искали дочь. В их отношении составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей. Семью поставили на контроль в ПДН.

