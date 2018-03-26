Кузнецова призвала проверить все ТЦ в России

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» должен стать сигналом к проверкам во всех торговых центрах в России, передает РИА «Новости».

«Во многих регионах, практически во всех есть подобные торговые центры. Это должно стать срочным сигналом к проверкам безопасности — не формальным, а точным, ответственным — во всех торговых центрах», — сказала Кузнецова.

По последним данным, при пожаре погибли 53 человека. На месте пожара работают дознаватели и следователи. Четыре человека задержаны.