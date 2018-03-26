Скворцова прибыла в Кемерово для помощи пострадавшим

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыла в Кемерово по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Вероника Скворцова лично прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре», — сообщает ведомство.

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Ранее Медведев поручил глава Минздрава отправиться в Кемерово, чтобы она смогла организовать помощь пострадавшим на месте, а также в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов.

По последним данным, в результате крупного пожара в ТЦ погибли 48 человек.