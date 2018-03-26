На место пожара в Кемерово направили спасателей из других городов

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Для помощи в ликвидации последствий пожара в ТЦ в Кемерово направлены спасатели из Томска и Новосибирска. Об этом сообщил замначальника управления МЧС по Кемеровской области Евгений Дедюхин, передает РИА «Новости».

«На усиление выдвинулась группировка из Томска и Новосибирска», — сказал Дедюхин в эфире «России 24».

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По его словам, на место ЧП прибудут 87 горно-спасателей. Он добавил, что из Красноярска уже прибыли 47 спасателей.

«По данным на 03.00 местного времени, 43 человека госпитализированы, из них семь человек отправлены на амбулаторное лечение», — уточнил Дедюхин.

Ранее сообщалось, что пожар в ТЦ потушен. По предварительным данным, погибли 37 человек.

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