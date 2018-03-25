Путин поручил Пучкову срочно вылететь к месту пожара в Кемерово

Президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Президенту было доложено о трагедии в Кемеровской области. Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева», — отметил Песков.

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Он добавил, что Путин поручил Пучкову незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств.

Также сообщается, что дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование, будут мобилизованы из Красноярска и Москвы.

Пять человек погибли, 30 госпитализированы в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.