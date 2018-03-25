Глава МЧС предупредил о риске взрывов при пожаре в ТЦ в Кемерово

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Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что поисково-спасательная операция и тушение пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово продолжаются, передает РИА «Новости».

«Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности», — заявил Пучков.

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Гла МЧС поставил задачу оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим и сформировать комплексные медицинские бригады.

Группировка по тушению пожара увеличивается, рассматривается возможность применения робототехнических комплексов.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе объявлен режим ЧС.