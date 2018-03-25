СК сообщил новые данные о погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что три ребенка и женщина погибли, еще 26 человек пострадали во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

«Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. . Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка», — сказала Петренко.

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По ее словам, сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации огня и спасению людей.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» возросла до 1,5 тысячи квадратных метров.