В Афганистане две террориста-смертника взорвали себя возле мечети

Два террориста-смертника взорвали себя возле мечети шиитов в западном афганском городе Герат. Об этом сообщается Reuters со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, один человек погиб и еще семь пострадали. В полиции добавили, что террористы попытались войти в мечеть, но были остановлены охраной.

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Как отмечает Reuters, ИГ взяло на себя ответственность за данный нападение.

Ранее сообщалось, что в Афганистане при взрыве машины погибли 14 человек.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.