В Курганской области проверят все школы после стрельбы в Шадринске

Все учебные заведения Курганской области проверят после инцидента со стрельбой в школе Шадринска, передает РИА «Новости» заявление уполномоченного по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

«На совещании поручено проверить все образовательные учреждения. Формально необходимые регламенты существуют, но порой только на бумаге, в отчетах. А на самом деле пусто. Школьные психологи, меняясь, не оставляли даже записей о своей работе… По итогам совещания будут пересмотрены подходы в оценке эффективности работы системы профилактики», — заявила Кузнецова.

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Кузнецова подчеркнула, что после ЧП в ряде регионов в этой школе все равно не обратили внимание на накаленную ситуацию в классе, не поговорили с родителями, не попытались привлечь специалистов.

Ранее Анна Кузнецова сообщила о намерении посетить Курганскую область, где 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из травматического пистолета.