Из клуба в центре Москвы эвакуировали 500 человек из-за угрозы взрыва
В Москве около 500 человек эвакуировали из клуба Brooklyn Hall после анонимного сообщения о «минировании», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«После звонка с угрозой взрыва из концертного зала Brooklyn Hall по адресу Дербеневская набережная, 20 эвакуировали почти 500 человек», — сказал он.
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В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят проверку всех помещений.
До этого в Москве третий раз за месяц эвакуировали ТЦ «Охотный Ряд» .