Воробьев: шестьдесят человек обратились к врачам из-за запаха с «Ядрово»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что шестьдесят человек обратились за медицинской помощью из-за запаха с полигона «Ядрово», анализы не подтвердили отравление. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обратились 60 человек, шесть попросили госпитализацию», — сказал Воробьев.

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Однако, по его словам, результаты анализов не подтверждают отравление.

Он также добавил, что на время дегазации полигона в районе будет работать бригада из 12 врачей.

Ранее Воробьев заявил, что необходимо отправить на отдых максимальное количество детей из Волоколамска.