Прокуратура начала проверку из-за отравлений свалочным газом в Подмосковье

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Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной поручил провести проверку из-за случаев отравлений свалочным газом в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщается в официальном канале Генпрокуратуры в телеграме.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске. Ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства», — сообщается в канале.

Ранее стало известно, что четырех школьников Волоколамска госпитализировали из-за отравления свалочным газом. Власти подтвердили выброс ядовитого газа на полигоне «Ядрово».