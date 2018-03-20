В Петербурге школьников досрочно отпустят на каникулы из-за эпидемии гриппа
Комитет по образованию администрации Санкт-Петербурга сообщил о решении перенести начало весенних школьных каникул на 21 марта в связи с эпидемией гриппа.
«Комитет по образованию принял решение перенести срок начала весенних школьных каникул с 24 на 21 марта 2018 года, а также отменить все массовые культурные, развлекательные и иные мероприятия для детей», — говорится в тексте официального сообщения.
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Каникулы продлятся до 1 апреля.
Ранее сообщалось, что школы Сыктывкара закрыли на карантин.