В Петербурге школьников досрочно отпустят на каникулы из-за эпидемии гриппа

Комитет по образованию администрации Санкт-Петербурга сообщил о решении перенести начало весенних школьных каникул на 21 марта в связи с эпидемией гриппа.

«Комитет по образованию принял решение перенести срок начала весенних школьных каникул с 24 на 21 марта 2018 года, а также отменить все массовые культурные, развлекательные и иные мероприятия для детей», — говорится в тексте официального сообщения.

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Каникулы продлятся до 1 апреля.

Ранее сообщалось, что школы Сыктывкара закрыли на карантин.