Обломки исчезнувшего в 2014 году Boeing 777 нашли через Google Maps

Инженер-механик из Австралии Питер Макмэхон заявил, что обнаружил обломки малайзийского Boeing 777 благодаря изображениям NASA и Google Maps, передает The Sun.

Пр его словам, место крушения лайнера находится под водой в 16 км к югу от острова Руанд Сейшельского архипелага. Отмечается, что этот сектор ранее не изучали спасатели в ходе поисков.

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Мужчина передал полученные результаты в бюро транспорта и безопасности Австралии.

Ранее сообщалось, что в Индийском океане пропало с радаров искавшее малайзийский Boeing судно.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров.

В январе малайзийское правительство дало согласие на возобновление поисков пропавшего лайнера.