Москалькова рассказала о реакции на недопуск россиян к голосованию на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к верховному комиссару по правам человека ООН, ОБСЕ, Совет Европы, БДИЧ и глобальный альянс омбудсменов в связи с недопуском россиян в избирательные участки на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я обратилась к верховному комиссару по правам человека ООН, Совет Европы, в БДИЧ и ОБСЕ и глобальный альянс омбудсменов с тем, чтобы реакция какая-то наступила. Потому что такое вопиющее нарушение прав не просто не содействует избирательному праву, оно противодействует. Оно должно найти отклик в сердцах международного сообщества», — сказала Москалькова.

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Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию с недопуском россиян на выборы на Украине.

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