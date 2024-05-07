Путин вступил в должность президента

Президент России Владимир Путин во время своей инаугурации принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

7 мая в 12:00 в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца началась торжественная церемония инаугурации президента России. Это пятая церемония инаугурации в карьере Путина, высший пост в стране он будет занимать следующие шесть лет — до 2030 года.

Держа правую руку на Конституции РФ, Путин зачитал текст присяги главы государства, в которой он, в частности, поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, защищать суверенитет страны и служить ее народу.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Это рекордный показатель в истории Российской Федерации.

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Ранее стало известно, что на инаугурации Путина впервые присутствует ребенок.