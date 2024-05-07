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Путин поблагодарил россиян за поддержку

Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны

Президент России Владимир Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны за поддержку.

Церемония инаугурации президента прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Присутствующие в зале встали с мест.

Знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли государственный флаг России и штандарт президента. Вслед за ними военнослужащие Президентского полка внесли из Владимирского зала знак президента и специальный экземпляр Конституции России, которые председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместил на трибуне, где Путин принял присягу.

Путин торжественно вступает в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия (до утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности).

Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее стало известно, что на инаугурации Путина впервые присутствует ребенок.

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