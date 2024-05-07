Пашинян заявил, что процесс делимитации границы с Азербайджаном продолжится

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что не прекратит процесс делимитации границы с Азербайджаном, передает ТАСС.

«На данный момент 90% работы выполнено. И чем дальше продвигается эта работа, тем сильнее становится убежденность, что создаются гарантии безопасности и война теряет основу и становится нелогичной», — сказал Пашинян.

По его словам, пограничные столбы устанавливают на границе Армении и Азербайджана, чтобы исключить возможность новой войны.

До этого Генпрокуратура Армении заявила, что Пашинян незаконно передает территории Азербайджану.

4 мая в Армении прошел протест против делимитации границы с Азербайджаном. Несколько сотен протестующих выдвинулись из армянского села Киранц в направлении Еревана.

2 мая армянские силовики задержали 30 протестующих против делимитации у села Киранц.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.