В Польской разведке заявили о готовности России к «мини-операции» против НАТО

Руководитель Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Строжик считает, что Владимир Путин готов провести «мини-операцию» против одной из стран НАТО. Его слова приводит Dziennik Gazeta Prawna.

«Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или – высадиться на одном из шведских островов», – сказал Строжик.

По его словам, от такого развития событий Москву останавливает позиция Запада по поддержке Украины, и в случае потенциальной атаки реакция стран НАТО «была бы еще больше».

В то же время он отметил, что все прогнозы относительно готовности России к якобы нападению на НАТО «базируются только на определенных предположениях».

До этого Wall Street Journal писала, что планировщики НАТО считают маловероятным в ближайшем будущем «прямое вторжение» России в страну — участницу альянса. Отмечается, что серьезным разногласием в НАТО считается различие во взглядах стран-участниц на угрозы. По данным американской газеты, НАТО указывает, что терроризм и Россия представляют собой основные угрозы, но многие чиновники Турции и других стран-участниц, расположенных вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем угрозой РФ.

Ранее глава армии Финляндии оценил вероятность нападения России на НАТО.