Путин завершил инаугурационную речь

Президент России Владимир Путин завершил свою речь во время вступления в пятый раз в должность главы государства.

«Вместе победим», — заявил президент.

Во время выступления Путин пообещал делать все, что в его силах, чтобы оправдать доверие народа.

Затем церемония вступления в должность завершилась салютом.

Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Путин торжественно вступает в должность пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации президента.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.