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На инаугурации Путина показали электромотоциклы Aurus Merlon

На инаугурации Владимира Путина показали восемь электромотоциклов Aurus Merlon

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Телеграм-канал «No Limits»

Во время инаугурации Владимира Путина дебютировали восемь новейших электромотоциклов Aurus Merlon. Об этом пишет Telegram-канал No Limits со ссылкой на источник в автомобильном институте НАМИ.

«Всего до конца 2024 года планировалось сделать 50 таких мотоциклов. Из них 25 мотоциклов с боковым прицепом и 25 — без него. Однако, как добавил собеседник, «судя по всему их будет всего только 40 штук», — говорится в публикации.

Отмечается, что мощность электромотора в Merlon составляет 140 кВт (190 л.с.). Максимальная скорость транспорта составляет 240 км/ч. Электромотоцикл разгоняется до «сотни» менее, чем за 4 секунды. Батареи хватает на 200 км пробега. В транспорт встроены подогрев сидений и ручек, а также сенсорная приборная панель.

До этого российская компания Aurus в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина представила обновленную версию модели Senat. С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако, автомобиль получил новую решетку радиатора, облегченный капот из алюминиевого сплава, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами. В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя.

Ранее выяснилось, почему автомобиль Путина решили обновить перед инаугурацией.

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