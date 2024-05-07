В Воронежской области автобус с военными улетел в кювет

В Воронежской области автобус с военнослужащими столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«ДТП произошло в районе села Архиповка Россошанского района. Автобус Youtong перевозил 32 военных и врезался в легковой автомобиль — после удара автобус вылетел в кювет, а машина загорелась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали девять военнослужащих, их доставили в Россошанскую больницу, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге актер Александр Майоров, известный по сериалам «Невский», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей», попал под машину.

Актер пытался перебежать дорогу в нетрезвом состоянии. После аварии Майоров примерно 15 минут был без сознания, но затем пришел в себя и попытался убежать. В больнице у актера диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и два перелома костей правой ноги.

На странице Майорова в соцсети «ВКонтакте» режиссер Лия Рольбина написала, что пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что дорожный конфликт перерос в массовую драку в Краснодарском крае.