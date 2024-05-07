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Названо заболевание челюсти, на которое могут указывать головные боли

Врач Сумцова: головные боли могут указывать на проблемы с суставом нижней челюсти

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University of Otago/Twitter

Головные боли, щелчки и болезненность при движении челюсти могут быть признаками заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова.

«Височно-нижнечелюстной сустав – это один из самых сложных суставов в нашем теле, обеспечивающий движение нижней челюсти. Нарушения в его работе могут вызывать ряд неприятных симптомов, и при отсутствии лечения они могут серьезно ухудшить качество жизни пациента», – рассказала Сумцова.

Симптомы заболеваний ВНЧС могут варьироваться от легкого дискомфорта до сильной боли и ограничения движений. К ним относятся боль в области сустава, которая может отдавать в ухо, шею или плечи, ощущение усталости в мышцах лица, отек или припухлость в области сустава.

«Заболевания ВНЧС могут возникать по множеству причин. Среди них неправильный прикус или иные стоматологические проблемы, артрит, износ суставов, травмы челюсти и длительное напряжение мышц лица, часто связанное со стрессом. Каждый случай заболевания ВНЧС уникален, и подход к лечению должен быть индивидуализирован. Например, если причиной дискомфорта является стресс, может потребоваться консультация психолога и освоение методик расслабления, таких как медитация или глубокое дыхание. В случаях, когда проблемы с ВНЧС вызваны неправильным прикусом, может быть рекомендована консультация у ортодонта», – добавила специалист.

Без проведения лечебных мероприятий или применения их в неполном объеме болевые симптомы могут стать менее интенсивными и перейти в стадию хронической, скрытой боли. С течением времени из-за функциональной перегрузки сустав начнет частично или полностью утрачивать свои функции и в этом случае вероятность восстановления движения в нем очень низкая.

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