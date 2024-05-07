Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал ключевой приоритет для России

Путин заявил, что Россия не отказывается от диалога с западными странами

Президент России Владимир Путин в ходе инаугурационной речи выразил уверенность, что страна достойно пройдет через трудный рубежный период и станет сильнее.

Глава государства назвал народосбережение, а также сохранение вековых ценностей и традиций ключевым приоритетом для РФ.

Путин также заявил о готовности России укреплять добрые отношения со всеми странами, с мировым большинством. Он подчеркнул, что Москва не отказывается и от диалога с Западом.

Кроме того, президент добавил, что Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной.

До этого Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку во всех регионах страны. В том числе жителей исторических российских земель, отстоявших право быть вместе с Родиной.

Инаугурация президента РФ началась 7 мая в 12:00 по московскому времени. Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью. Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Песков рассказал, когда Путин предложит кандидатуру премьера.

Все новости на тему:
Инаугурация президента РФ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами