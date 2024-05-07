Путин назвал ключевой приоритет для России

Президент России Владимир Путин в ходе инаугурационной речи выразил уверенность, что страна достойно пройдет через трудный рубежный период и станет сильнее.

Глава государства назвал народосбережение, а также сохранение вековых ценностей и традиций ключевым приоритетом для РФ.

Путин также заявил о готовности России укреплять добрые отношения со всеми странами, с мировым большинством. Он подчеркнул, что Москва не отказывается и от диалога с Западом.

Кроме того, президент добавил, что Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной.

До этого Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку во всех регионах страны. В том числе жителей исторических российских земель, отстоявших право быть вместе с Родиной.

Инаугурация президента РФ началась 7 мая в 12:00 по московскому времени. Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью. Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Песков рассказал, когда Путин предложит кандидатуру премьера.