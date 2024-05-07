МО КНР: австралийская разведка мешала проведению учений НОАК

Официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что австралийские вертолет и эсминец проводили разведку в месте, где проходят учения Народно-освободительной армии Китая, а также препятствовали маневрам военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

«С 3 по 4 мая во время учений соединения кораблей ВМС КНР в водах Желтого моря австралийский ракетный эсминец Hobart трижды отправлял корабельные вертолеты для проведения непосредственной разведки и создания помех обычным учебным действиям китайских военных», — сообщил Сяоган.

До этого сообщалось, что власти Китая проведут военные учения в Желтом море с 5 по 12 мая. По данным ведомства, учения пройдут в Бохайском проливе, находящимся в северной части Желтого моря, с 16:00 часов (11:00 по московскому времени. — «Газета.Ru») 5 мая по 16:00 часов 12 мая. Вход в район проведения учений на этот период запрещен.

Также Северная Корея провела тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров.

Ранее в Южной Корее оценили опасность новых гиперзвуковых ракет КНДР.