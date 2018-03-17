В США объяснили появление вертолета над российским посольством ночью
По словам сотрудницы вашингтонского районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкорн, вертолет, который появился над российским посольством ночью 13 марта мог разыскивать кого-нибудь или среагировать на вызов, передает РИА «Новости».
«Это вертолет правоохранительных органов, он действовал с ведома (служб) контроля воздушного движения. Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов», — сказала Драйкорн.
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Он не стала уточнять, к какой именно службе относится вертолет.
Ранее в полиции Вашингтона не смогли объяснить появление вертолета над посольством России.