Москвич за еду сдал свою квартиру наркоманам

Безработный житель столичного района Вешняки сдавал за еду свою квартиру для организации наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД.

«Полицейские установили, что неработающий 38-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для потребления запрещенных препаратов. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры мужчина получал продукты питания. В результате осмотра квартиры были обнаружены и изъяты 15 шприцов с иглами», — говорится в сообщении.

Реклама

Полицейские ликвидировали наркопритон. Возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК России («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»).

С безработного москвича взяли подписку о невыезде.