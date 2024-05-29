Сальдо сообщил об обстреле поселка под Херсоном

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел газопровода в поселке Любимовка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Утром в результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждён распределительный газопровод в посёлке Любимовка Каховского МО. Пострадавших нет», — сообщил Сальдо.

По словам главы региона, в населенном пункте восстановлено газоснабжение.

До этого Сальдо сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету «Нептун» в Херсонской области, которая была выпущена в сторону Крыма. По словам Сальдо, обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз несанкционированно использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по российским целям. Об этом написало издание Bild. В материале упомянули гневную реакцию ФРГ и США с угрозами прекратить поставки ракет для ПВО, если подобное повторится.

Ранее средства ПВО уничтожили четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью.