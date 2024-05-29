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Глава Минпросвещения: школьниц в Воронеже не заставляли раздеваться

Глава Минпросвещения Кравцов: учениц в Воронеже не заставляли раздеваться

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что учениц воронежской школы №62 не заставляли раздеваться перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ), после проверки этот факт не подтвердился. Его слова передает Telegram-канал Shot.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — заявил министр.

29 мая сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен встретиться с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным и обсудить скандал с досмотром учениц 62-й школы в Воронеже.

До этого выпускники одной из воронежских школ рассказали, что им пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ.

Инцидент произошел в день сдачи экзамена по русскому языку в стенах школы №62 на улице Березовая роща. Как рассказала местная жительница, там был установлен металлоискатель, который «реагировал на все».

Ранее стало известно, что тему с раздеванием школьниц вынесут на заседание Госдумы.

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