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Неизвестный напал на ребенка возле общежития в Кемерове

В Кемерове мужчина избил ребенка на детской площадке

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Shutterstock

В Кемеровской области следователи устанавливают обстоятельства нападения взрослого мужчины на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Ленинском районе Кемерова, местные жители сняли на видео, как взрослый мужчина подошел к ребенку, игравшему на детской площадке возле общежития, и несколько раз пнул мальчика.

По факту нападения на ребенка проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Тюмени двое подростков из-за конфликта избили сверстника самокатом по голове. Инцидент произошел 27 мая на улице Московский тракт. Между подростками внезапно вспыхнул конфликт, в результате которого двое из них избили третьего, в том числе самокатом по голове. На место происшествия прибыли медики скорой помощи, несовершеннолетнего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у мальчика диагностировали переломы шейных позвонков.

Ранее краснодарец избил тренера по танцам из-за финансовых разногласий.

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