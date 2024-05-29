Названа дата рассмотрения второго дела «крабового короля» Кана

Суд во Владивостоке собирается рассмотреть второе уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя Олега Кана, 7 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«На 7 июня назначена дата предварительного слушания по уголовному делу в отношении Кана», — рассказали журналистам, уточнив, что заседание пройдет во Фрунзенском районном суде.

В 2023 году в отношении Кана завели дело, обвинив по четырем статьям, в том числе в создании преступного сообщества и контрабанде краба. Генпрокуратура обвинила его в контрабанде 3 тыс. тонн живого краба на сумму 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов и таможенных сборов на более чем 3,69 млрд рублей. По данным ведомства, в период с 2014 по 2019 год предприниматель незаконно поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию, представляя недостоверные сведения о цене товара при таможенном оформлении.

В апреле 2024-го «крабового короля» Кана заочно приговорили к 17 годам строгого режима за организацию в 2010 году устранения предпринимателя Валерия Пхиденко.

Ранее защита подала апелляцию на приговор «крабовому королю» Кану.