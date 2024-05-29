Россиянин ограбил проститутку, чтобы вернуть долги

В Ханты-Мансийске огласили приговор местному жителю, который ограбил женщину, оказывающую услуги интимного характера. Об этом сообщает URA.ru.

Житель Ханты-Мансийска получил два с половиной года лишения свободы за ограбление проститутки. Мужчине нужны были средства на возврат долга, угрожая молодой женщине ножом, он заставил ее отдать ему 60 тысяч рублей, рассчитывая, что пострадавшая не обратится в правоохранительные органы.

Однако девушка заявила в полицию о совершенном преступлении, злоумышленника задержали, было возбуждено уголовное дело. Обвиняемого признали виновным в ограблении. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Челябинске мужчина отдал мошенникам 78 тысяч рублей, пытаясь вызвать проститутку. Местный житель решил вызвать проститутку, однако попался на уловку мошенников — он оставил свой номер телефона и ему позвонила девушка, которой он перечислил четыре тысячи рублей. После этого она попросила его перевести еще 15 тысяч рублей в качестве страховки, а затем еще 60 тысяч рублей под различными предлогами. Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве полиция накрыла бордель с мужчинами-проститутками.