Канада сообщила, что не препятствует ударам ВСУ по территории России

Канада не ограничивает Украину в использовании передаваемого ей оружия. Об этом сообщила глава местного министерства иностранных дел Мелани Жоли, передает РИА Новости.

«В Канаде не ставятся условия конечного пользователя в отношении поставок оружия на Украину», — сказала она.

Жоли призвала занять «прогрессивную позицию» в этом вопросе, так как, подчеркнула министр, Россия «не придерживается красных линий».

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден изучает возможность снятия ограничений для Украины по использованию поставляемого американского оружия для ударов по территории России.

28 мая официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер заявлял, что американские власти не меняют свою позицию по вопросу запрета на использование Украиной оружия США для ударов вглубь российской территории.

Ранее на Западе признались в тревоге из-за предупреждения Путина об ударах по России.