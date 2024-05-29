Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канада сообщила, что не препятствует ударам ВСУ по территории России

Канада заявила, что не ограничивает Украину в использовании передаваемого оружия

close
100%
Global Look Press

Канада не ограничивает Украину в использовании передаваемого ей оружия. Об этом сообщила глава местного министерства иностранных дел Мелани Жоли, передает РИА Новости.

«В Канаде не ставятся условия конечного пользователя в отношении поставок оружия на Украину», — сказала она.

Жоли призвала занять «прогрессивную позицию» в этом вопросе, так как, подчеркнула министр, Россия «не придерживается красных линий».

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден изучает возможность снятия ограничений для Украины по использованию поставляемого американского оружия для ударов по территории России.

28 мая официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер заявлял, что американские власти не меняют свою позицию по вопросу запрета на использование Украиной оружия США для ударов вглубь российской территории.

Ранее на Западе признались в тревоге из-за предупреждения Путина об ударах по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами