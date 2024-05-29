Лифт с женщиной и ребенком сорвался в многоэтажке Нижневартовска

В Нижневартовске грузовой лифт с женщиной и ребенком пролетел несколько этажей. Об этом в социальных сетях сообщила горожанка.

По словам жительницы Нижневартовска, инцидент произошел днем 28 мая. Женщина села в грузовой лифт вместе с ребенком на шестом этаже многоэтажного дома, как только двери закрылись, кабина сорвалась и полетела вниз.

«Лифт весь задергался и полетел вниз, начал стопориться и резко, грубо остановился между 2 и 3 этажом. Ребенок сильно испуган, мы присели на корточки, и так сидели. Мы ждали механика минут 15», — рассказала россиянка.

Мать и ребенок не пострадали, но сильно напуганы, семья боится пользоваться лифтом. По данным городской администрации, в лифте произошло автоматическое срабатывание ловителей, предотвращающих резкое движение кабины лифта. Сейчас лифтовое оборудование исправно и работает в штатном режиме.

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