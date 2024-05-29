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Стал известен новый тренер «Барселоны»

«Барселона» официально объявила о назначении Флика на пост главного тренера

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Thilo Schmuelgen/Reuters

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик стал новым главным тренером «Барселоны». Об этом сообщила пресс-служба сине-гранатовых.

Клуб объявил, что контракт с наставником подписан до лета 2026 года.

10 сентября 2023 года Ханс-Дитер Флик был уволен с поста главного тренера сборной Германии. Флик возглавил сборную Германии в 2021 году после успешного периода работы в мюнхенской «Баварии», с которой он сделал требл в 2020 году. Под его руководством немцы неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

В 2024 году чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал». Второе место заняла «Барселона», «Жирона» завершила турнир на третьем месте.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.

Ранее сообщалось, что руководство и тренерский штаб «Локомотива» не попрощались с Артемом Дзюбой.

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