Володин обсудит с Мишустиным скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен 29 мая встретиться с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным и обсудить скандал с досмотром учениц 62-й школы в Воронеже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате российского парламента.

«В начале заседания Госдумы Вячеслав Викторович сообщил, что сегодня у него будет встреча с председателем правительства, он обязательно затронет вопросы, связанные с ситуацией в Воронеже», — рассказал источник.

Кроме того, на встрече Володина и Мишустина будет обсуждаться тема авиабилетов.

28 мая выпускники одной из воронежских школ рассказали, что им пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ.

Инцидент произошел в день сдачи экзамена по русскому языку в стенах школы № 62 на улице Березовая роща. Как рассказала местная жительница, там был установлен металлоискатель, который «реагировал на все».

Прокуратура уже начала проверку по факту случившегося, а глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что тему вынесут на рассмотрение на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Ранее юрист Елена Рудакова рассказала, чего не имеют права делать проверяющие на ЕГЭ.