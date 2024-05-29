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Четверо подростков избили и ограбили мужчину в Краснодаре

В Краснодаре подростки жестоко избили и ограбили прохожего

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Pexels

В Краснодаре задержаны четверо подростков по подозрению в нападении на прохожего, мужчину ограбили и жестоко избили. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, четверо подростков в возрасте от 15 до 17 лет напали на прохожего вечером 23 мая. Молодые люди повалили мужчину с велосипеда, жестоко избили его, отобрали транспортное средство и сняли с руки пострадавшего обручальное кольцо.

Злоумышленники бросили избитого во дворе дома и скрылись. Краснодарца госпитализировали, нападавших удалось задержать. Возбуждено уголовное дело о разбое, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге банда подростков напала на мужчину у алкомаркета, избила его и отобрала телефон. Инцидент произошел в ночь на 28 мая возле дома на проспекте Ударников. В полицию обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что его избили десять неизвестных, которые также отобрали у него мобильный телефон стоимостью в шесть тысяч рублей. После этого юноши скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее взрослые подрались с подростками из-за попытки отобрать телефон в Нижневартовске.

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