Глава Дагестана назвал причину кризиса в энергетическом комплексе

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ситуация в энергетическом комплексе региона продолжает оставаться напряженной, назвав одной из причин этого – коррупцию. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

«Она [коррупция] не позволяла эффективно вкладывать средства в развитие энергетики. Меры по наведению порядка в отрасли принимаются. Более 30 человек задержаны за хищение ранее выделенных средств», – пояснил губернатор, подчеркнув при этом, что для граждан, оставшихся без электричества, неважно, что послужило причиной – авария или плановое отключение.

По словам Меликова, энергетические компании совместно с местными органами власти активно работают для преодоления тяжелой ситуации в энергетическом секторе.

Он добавил, что ПАО «Россети Северный Кавказ» намерено до конца 2024 года за счет средств федеральной казны выполнить первоочередные работы по ремонту трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи на сумму 1,9 млрд рублей.

До этого вице-президент бизнес-объединения энергетических компаний Украины Energy Club Максим Немчинов заявил, что электричество в стране будут отключать еще не менее двух лет. Также он спрогнозировал рост тарифов на электричество.

Ранее россиянам объяснили, можно ли отказаться от плановых отключений горячей воды.