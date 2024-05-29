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Раскрыта причина провальной игры Медведева

Пивоварова заявила, что теннисист Медведев застрял между двух стилей игры

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Stephanie Lecocq/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала заявление советской теннисистки Анны Дмитриевой о том, что у Даниила Медведева появились серьезные проблемы с подачей — и с первой, и со второй.

«Я считаю, что у Даниила проблемы не только с подачей, но и с игрой в целом. Он уже не такой цепкий, как раньше, не такой стабильный и при этом не показывает активной игры. Медведев застрял между двух стилей игры, и непонятно, в чем теперь его преимущество.

Сильно бросается в глаза, что другие топ-игроки стали лучше, прибавляют в игре, а Даниил и не прибавил, и свое упускает», — сказала Пивоварова.

Бывшая вторая ракетка мира отметила, что по этой причине не включает Медведева в свой список фаворитов «Ролан Гаррос».

В первом круге этого турнира россиянин, который занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл 54-ю ракетку мира из Германии Доминика Кепфера со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

Ранее Рублеву предсказали феноменальный успех на «Ролан Гаррос».

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