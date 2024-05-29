Ученые нашли свидетельства операций по удалению раковых опухолей в Древнем Египте

Немецкие ученые из Тюбингенского университета совместно с коллегами из других стран выяснили, что врачи в Древнем Египте пытались лечить раковые опухоли более 4 тыс. лет назад. На это указывают археологические находки со следами хирургических процедур. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Medicine (FIM).

Команда изучила два черепа из коллекции Кембриджского университета. Первый объект под номером 237 был датирован между 2687 и 2345 годами до нашей эры, а второй череп E270 относился к периоду между 663 и 343 годами до нашей эры.

На черепе 236 микроскопическое исследование показало раковое поражение большого размера, которое привело к разрушению тканей. Оно было окружено точками круглых метастазов.

Ученые нашли вокруг метастазов следы, оставленные острым инструментом. По всей видимости, египетские лекари пробовали вырезать эти новообразования.

На более позднем черепе E270 специалисты изучили большое отверстие, оставленное крупной раковой опухолью. Кроме того, останки также сохранили отметины двух заживших очагов травматических повреждений. Один из них возник в результате нападения с холодным оружием. Исследователи назвали этот факт необычным, поскольку E270 принадлежал женщине, а женщины редко участвовали в поединках и сражениях.

Ученые отметили, что уровень медицины в Древнем Египте позволил врачам вылечить травмы черепа, однако целители оказались бессильны перед новообразованием.

Ранее археологи нашли засыпанный канал для доставки гигантских каменных блоков к пирамидам в Древнем Египте.