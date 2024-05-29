Против Дидди могут выдвинуть уголовное обвинение

Против рэпера Дидди (Пи Дидди, Diddy, настоящее имя Шон Комбс) в США могут выдвинуть уголовное обвинение. Об этом сообщает TMZ.

Стало известно, что суд собирает расширенную коллегию присяжных для слушания показаний против него в рамках расследования на федеральном уровне. Жюри присяжных, которое составляют из обычных американцев, собирают, когда расследование перевалило за начальную стадию и требуется решение о необходимости заведения уголовного дела.

Показания перед коллегией дадут свидетели — предположительно, это обвинители, подавшие в общей сложности восемь исков о предполагаемых преступлениях Комбса.

Недавно в сеть попало видео 2016 года, на котором рэпер жестоко избивает свою экс-избранницу Кэсси. Тогда певица обвиняла музыканта в домашнем насилии, но ей не поверили, а Комбс опроверг обвинения. Сейчас, когда иски о насилии и торговле людьми против Комбса подали и другие люди, Комбс принес публичные извинения и заявил, что испытывает отвращение к себе.

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