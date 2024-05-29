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В России появится реестр должников по алиментам

Путин подписал закон о создании в России реестра должников по алиментам

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании в стране открытого реестра должников по алиментам. Соответствующий документ опубликован 29 мая на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе прописано, что реестр должен стать действенным правовым механизмом, который поможет оказывать давление на тех лиц, которые уклоняются от выплаты алиментов несовершеннолетним детям и нетрудоспособным родителям.

Этот реестр станет частью банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов. В списке появятся сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

Для получения актуальных данных о трудоустройстве должников ФССП РФ будет работать с Фондом пенсионного и социального страхования РФ, говорится в документе.

О внесении в черный список алиментщика-должника оповестят в течение суток после его включения в реестр, данные о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.

Закон вступает в силу через 360 дней со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае судебные приставы поймали должника на свадьбе.

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