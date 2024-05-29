Появилось видео, как в Самаре «гейзер» горячей воды подбросил Kia

В Самаре сильный поток воды прорвался из-под земли и опрокинул припаркованный Kia Rio. Видео с произошедшим распространилось в соцсетях.

По данным СМИ, инцидент произошел на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. На кадрах видно, как поток воды вырывается из люка и слегка подбрасывает автомобиль. После этого «коммунальный фонтан» начал затапливать дорогу. Пострадавших нет. В коммунальных службах рассказали, что вода прорвалась из-за проблем с теплосетью.

До этого в подмосковном Высоковске нетрезвая женщина утопила свою машину в огромной яме на дороге. Видео инцидента распространились в соцсетях. После того, как девушка по имени Арина, предположительно, находившаяся за рулем, выбралась из машины, она уронила в яму с водой свой телефон, а затем и сама оказалась в яме.

Ранее Skoda Rapid превратилась в огненный шар на парковке в Кудрово и попала на видео.