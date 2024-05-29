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В Германии не увидели позитивных сценариев для Запада при вводе войск на Украину

Focus: любое применение сил Запада на Украине сделает его частью конфликта

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Global Look Press

Любые варианты по использованию сил Запада на территории Украины приведут к тому, что он превратится в сторону конфликта. Об этом пишет немецкий полковник в отставке Ральф Тиле для Focus.

«Это стало бы началом прямого участия Запада в конфликте — участия, которого не хочет большинство граждан Германии», — указал Тиле.

Эксперт напомнил, что сейчас обсуждается идея обучения солдат ВСУ инструкторами стран Запада на Украине, а также защита неба части страны ближайшими соседями республики. По его словам, такое развитие событий будет означать, что европейские солдаты взяли на себя задачи армии Украины, а это приведет к мировой войне.

До этого президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что иностранные военные на Украине окажутся в зоне поражения российских войск. Кроме того, он назвал идею держать иностранных наемников вдоль границ Украины для высвобождения солдат ВСУ «чушью и дурью».

Ранее в Литве назвали единственный способ спасти Украину.

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