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Журналисты рассказали о споре Шольца и Макрона из-за Украины

Spiegel: Шольц и Макрон по-разному смотрят на помощь Украине

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Michael Kappeler/DPA/AP

Для канцлера Германии Олафа Шольца президент Франции Эммануэль Макрон занимает слишком воинственную позицию в вопросе помощи Киеву. К такому выводу пришло немецкое издание Der Spiegel по итогам государственного визита французского лидера в Германию.

«Зайдет ли Шольц так же далеко, как Макрон, так и остается неизвестным», — отметили журналисты.

В публикации говорится, что на встрече Макрон предложил позволить украинским военным французским оружием уничтожать российские военные базы на территории России. Но для Шольца этот вопрос оказался «щекотливым». Он подчеркнул, что Украина «должна действовать в рамках международного права».

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине. Он призвал определиться, хочет ли канцлер победы Киева в конфликте, и назвал его «не тем человеком, не в том месте не в то время».

Ранее в бундестаге указали на аутистичные черты Шольца.

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