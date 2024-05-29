В КНДР назвали отправку навоза свободой самовыражения и «даром искренности»

Отправку КНДР через границу в Южную Корею воздушных шаров, содержавших навоз и мусор, можно сравнить со свободой самовыражения. Об этом заявила Ким Е Чжон, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера страны Ким Чен Ына, передает агентство ЦТАК.

«Правительство КНДР считает, что распространение листовок против Республики Корея представляет собой свободу выражения мнения нашего народа и гарантирует право корейского народа на информацию, поэтому есть предел немедленному прекращению такого распространения. Мы с уважением просим понимания», — заявила Ким Е Чжон.

Он также добавила, что действия Пхеньяна являются «даром искренности» в отношении «призраков либеральной демократии». По словам политика, КНДР будет и далее совершать акты в ответ на распространение южнокорейской пропаганды.

В Объединенном комитете начальников штабов Сеула заявили, что воздушные шары начали пересекать границу с вечера 28 мая. Они падали в разных местах по стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан. Внутри шаров находился мусор вроде пластиковых бутылок, батареек, частей обуви и навоза. Комитет потребовал от Северной Кореи прекратить «бесчеловечные и вульгарные действия».

26 мая заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир заявлял, что на северокорейской территории были замечены агитационные материалы Южной Кореи. Он предупредил, что в ответ КНДР будет разбрасывать макулатуру и мусор на территории республики Корея, «чтобы страна испытала, насколько большой труд требуется для их уборки».

Ранее в КНДР заявили о повышении готовности к ядерному сдерживанию из-за США.