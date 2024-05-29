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В Совфеде связали слова Трампа о бомбежке Москвы с игрой на публику

Сенатор Пушков: словами о бомбежке Москвы Трамп создает образ сильного кандидата

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков связал слова Дональда Трампа о бомбежках Москвы и Пекина с игрой на публику и созданием образа «сильного кандидата» на пост президента США в противовес Джо Байдену. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Трамп, как всегда, работает на публику. Его заявления о том, что он был бы готов «бомбить Москву и Пекин», - не более, чем предвыборная риторика. Трампу надо создать образ решительного и сильного кандидата в президенты, чтобы противопоставить его образу «слабого и нерешительного» Байдена, который «двух слов связать не может», — написал Пушков.

По его словам, подобный образ отвечает запросам большей части американских граждан. Трамп, как политик популистского типа, дает избирателям то, чего от него ждут, указал парламентарий.

Сенатор также подчеркнул, что подобные заявления не предопределят его политику в случае возвращения в Белый дом, так как у предвыборных кампаний и реального руководства государством разные законы.

До этого кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае, если бы Россия вступила в конфликт с Украиной, а Китай напал на Тайвань во время его президентства.

Ранее в Совфеде прокомментировали слова Трампа о бомбежках Москвы.

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