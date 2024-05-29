Суд ЕС оставил в силе санкции против российского бизнесмена Винокурова

Суд ЕС признал законными санкции в отношении российского предпринимателя, президента компании Marathon Group (крупнейший акционер сети «Магнит») Александра Винокурова, передает ТАСС.

«Иск отклонен. Александр Винокуров должен оплатить издержки», — говорится в постановлении.

Инвестбанкир был включен в санкционные списки Евросоюза еще 9 марта 2022 года. Бизнесмен обжаловал их в мае того же года. В своем иске Винокуров указывал на отсутствие конкретных причин для введения ограничений. Он также настаивал на нарушении своих прав на юридическую защиту.

До этого европейский суд отказался снимать ограничения в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа». Перевозчик попал под санкции Евросоюза еще в 2021 году на фоне миграционного кризиса, а также и инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Летом прошлого года санкции в отношении «Белавиа» ввели США.

Ранее российский бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям.