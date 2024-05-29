В Молдавии прошли протесты против визита госсекретаря США Блинкена

Активисты оппозиционной партии «Возрождение» в день приезда государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена провели акцию протеста у посольства США в Кишиневе и призвали политика покинуть Молдавию. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат парламента республики Александр Нестеровский.

Он подчеркнул, что Молдавия является нейтральной страной, приверженной дипломатии и мирному разрешению конфликтов.

29 мая глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул опубликовала открытое письмо, направленное Энтони Блинкену, в котором она просит его обсудить с президентом республики Майей Санду недружественную политику Кишинева по отношению к Гагаузии.

В этот же день сообщалось, что в Кишиневе, куда прибывает Блинкен, проходит акция протеста.

Власти Молдавии ограничили использование воздушного пространства 29 мая из-за визита в страну государственного секретаря США.

Ранее молдавский политик заявил, что Запад готовит из страны площадку для войны.